Galatasaray’ın derdi savunma

Galatasaray'ın defansı endişe yaratıyor. Fatih Terim, genç ve dinamik takımının hücum etkinliğinden memnun ancak takım savunmasına gerektiği kadar yardım edilmediğini düşünüyor. Bunun ilacı olarak ise maç tecrübesi görülüyor.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, 2-0 öne geçtiği Trabzonspor maçını 2-2 beraber bitirirken bunu üst üste Kasımpaşa maçından sonra ikinci kez yaşadı.

Gençlerin ağırlıkta olduğu kadro, hücum açısından teknik heyetten iyi not aldı. Ancak özellikle oyunun savunma tarafı, Fatih Terim ve kurmaylarını memnun edemedi. Terim ve kurmayları, özellikle top kayıplarının azaltılmasını istiyor. Aynı zamanda tüm futbolcuların takım savunmasına yardım etmesi gerektiğini vurguluyor. Bu sorunun, maç tecrübesi ile aşılacağına inanıyor.

İşte Galatasaray analiz ekibinin belirlediği üç kritik hata:

1- Takım panik yapıyor

Genç futbolcular, yüksek tempolarına rağmen pozisyon kayıpları yaşıyor. Panik ve heyecan nedeniyle pozisyon kaybediliyor, takım savunması bozuluyor.

2- Topa hakim olamıyor

Atak sonuçlandırma konusunda eksiklikler belirlendi. Bazı pozisyonlarda hızlı hücuma çıkmak yerine topu kontrol edip pas sayısını arttırmak ve oyuna hâkim olmak gerekiyor.

3- Form düşüklüğü var

Morutan için “Topsuz oyunda takıma yardım etmiyor” diyen Terim, Cicaldau ve Kerem'in savunmayı düşünmediğinden şikayetçi. Bazı oyuncuların da formsuz olduğu belirlendi.

Nelsson zorlanıyor

Galatasaray’ın önemli yatırımlarından Victor Nelsson, Trabzonspor'un güçlü hücum hattı karşısında kendini test etme fırsatı buldu. Yenilen ilk golde ofsaytı bozan, ikinci yarıda ise bir pozisyonda topu ıskalayan genç futbolcu maçı 5 top kaybı ile tamamladı. Danimarkalı, Luyindama ile henüz istenen uyumu yakalayamadı.

Yüzde düşüyor

Galatasaray, topla oynama oranında yüzde 62 ve yüzde 64 üstün olunan Hatay ve Giresunspor maçlarını kazandı. Bu oranın yüzde 53 gibi nispeten düşük kaldığı Kasımpaşa ve yüzde 38'e kadar indiği Trabzonspor maçları ise berabere tamamlandı.

Halil’i kazandı

Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nun performansından çok memnun. Süper Lig'in gol rekortmeni Mbaye Diagne ve büyük beklentilerle transfer edilen Mostafa Mohamed'den formayı kapan Halil, Trabzonspor karşısında gol atamasa da başarılı bir futbol sergiledi. Yaptığı koşular, hücum pres ve paslaşmalarla beğeni topladı. Teknik heyet, bir şutu çizgiden çıkarılan genç oyuncuyu tebrik etti.