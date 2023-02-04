Galatasaray’ın evinde stres var

Lider Galatasaray, Trabzonspor maçı öncesi düşünceli... Aslan, iç sahadaki 8 galibiyetin 7’sini tek farklı skorlarla aldı, 10 maçın 9’unda kalesini kapatamadı, 16 golün 11’ini evinde yedi. Bu istatistiğe bir de sıkıntı eklendi.

Mesut YILDIRIM

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Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkararak liderliğini sürdüren, yarın Trabzonspor ile çok kritik bir maça çıkacak Galatasaray'ın bu sezon iç sahadaki ilginç istatistiği camiayı strese sokuyor!

Ligin en az gol yiyen eldivenine ve savunmasına sahip olan Aslan, kalesinde toplam 16 gol gördü, bunların 11'ini evinde yedi. Galatasaray, iç sahadaki 10 maçın 9'unda kalesini kapatamadı, 8 galibiyetin 7'sini tek farklı skorlarla aldı.

YETKİLİLER ALARMDA

Bu ‘düşündüren' istatistiğe, yeni bir sıkıntı eklendi. Nef Stadı, İstanbul'un en yoğun yağış alan bölgelerinden birinde. Meteoroloji verilerine göre pazar akşamı stat çevresinde hava sıcaklığı 2 derece olacak ve yoğun kar yağışı görülecek. Bu nedenle stat yetkilileri önlemlerini arttırdı. Zeminle ilgili çalışmalar 7/24 sürüyor. Maç günü de çim ısıtıcıları devrede olacak.