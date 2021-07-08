Galatasaray’ın geleceği ‘Aydın’lık!

Galatasaray’da gençlik ateşi yandı. U19 Takımı'nda bu sezon 20 maçta 23 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Eren Aydın, Fatih Terim'in gözüne girdi. Terim, 18 yaşındaki golcüyü A Takım kamp kadrosuna alacak. Altyapıyı yakından takip eden tecrübeli hocanın birkaç ismi de gözüne kestirdiği ve yeni sezona doğru A Takım'a altyapıdan takviyeler yapacağı öğrenildi.

Yeni transferlerden 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz da geleceğe umut saçıyor. TFF 1. Lig'de Keçiörengücü formasıyla kalitesini ispatlayan Barış Alper Yılmaz da bu sezon ve önümüzdeki yıllar takımın bir parçası olacak. Bursaspor'un 21 yaşındaki sağ beki İsmail Çokçalış, sarı-kırmızılıların radarına girdi. Yönetim, kısa zamanda Bursaspor'a teklifini yapıp genç sağ beki kadroya katmaya planlıyor.