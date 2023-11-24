Galatasaray’ın gol makinesi Icardi, Real Madrid’in radarında

Real Madrid, sakatlıklarla boğuşan kadrosuna güç katmak için Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yi listesine aldı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da beklenmedik gelişme… Sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den bonservisi 10 milyon Euro'ya alınan ve sarı-kırmızılıların skor yükünü çeken Mauro Icardi'ye Real Madrid talip oldu.

Sakatlıklarla boğuşan, en son elindeki iki kanat/forvetten biri olan Vinicius Junior'u kaybeden, elindeki tek 9 numarası da Espanyol'dan kiralık Joselu (33) olan eflatun-beyazlıların, Cimbom'un Arjantinli yıldızı ile ilgilendiği ileri sürüldü.

15 MİLYON EURO HAZIR

Tuttomercatoweb; Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin, Vinicius'un sakatlığı sonrası; daha önce de kadrosunda görmek istediği Icardi'nin ocak ayındaki ara dönemde alınması için yönetimden talepte bulunduğunu iddia etti.

Sezon başında kadrosuna kattığı Arda Güler'den sakatlığı nedeniyle yararlanamayan Real Madrid'in Icardi için 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ancak Galatasaray'ın 25 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği belirtiliyor