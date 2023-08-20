Galatasaray’ın golcüsü Icardi: Her zaman mükemmeli aramalıyız

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, iki kez fileleri havalandırdığı Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Tredyol Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor’u sahasında 2-0 yenen Galatasaray’da takıma 3 puanı getiren golleri atan Mauro Icardi, yayıncı kuruluşa konuştu.

Kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Icardi, “Önemli bir maçtı bizim için. Derbi diyebileceğimiz bir maç. Kazandığımız için memnunuz. İlk maçta berabere kaldık, onun da verdiği motivasyon vardı. Golleri attığım için mutluyum. Biz kazandık o yüzden mutluyum” ifadelerini kullandı.

Ziyech transferini de yorumlayan golcü oyuncu, “Yeni transferler, şampiyon takıma geliyorlar. Başkanımız da ona göre oyuncular getiriyor. Her birinin kendini gösterip takıma adapte olması gerekiyor” dedi.

“HAKEMLER OLARAK DA ÇOK İYİ OLMASI…”

Maçın hakemine de değinen Mauro Icardi, “Hırslı bir oyuncuyum, olabildiğinde çok gol atmaya çalışacağım. Geçen sezon gollerimle şampiyonluğu da kutladım. Hepimizin oyuncular olarak da hakemler olarak da çok daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Her zaman mükemmeli aramamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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