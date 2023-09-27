Galatasaray’ın golcüsü Icardi, Messi’nin rekoruna yaklaştı
İstanbulspor filelerine de gol atan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de üst üste 11. maçta da gol sevinci yaşamayı başardı. Arjantinli golcü, Messi'nin rekoruna bir adım daha yaklaştı.
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansına İstanbulspor karşısında da devam etti. Karşılaşmada Galatasaray’ın tek golünü atan Arjantinli futbolcu, Süper Lig’de forma giydiği son 5 müsabakada 7 kez ağları havalandırdı.
Mauro Icardi, bu sezon forma giydiği 11 resmi müsabakada 10 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig’de ilk 11’de çıktığı son 13 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başardı.
MESSI 21 KEZ YAPTI!
Futbol dünyasında üst üste lig maçlarında gol atma rekoru Lionel Messi’de. Barcelona döneminde çıktığı 21 LaLiga maçında da rakip fileleri havalandıran Messi, 2012-2013 sezonunda kırılması zor rekorun sahibi olmuştu.
Messi, 21 maç üst üste gol atarak 1939-1940 yılında Josef Bican’ın Slavia Prag formasıyla 19 lig maçında üst üste gol atma rekorunu kırmıştı.
GALATASARAY’IN ÖNÜNDEKİ 9 LİG MAÇI
- Ankaragücü
- Antalyaspor
- Beşiktaş
- Çaykur Rizespor
- Kasımpaşa
- Hatayspor
- Alanyaspor
- Pendikspor
- Adana Demirspor