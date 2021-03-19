Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Galatasaray’ın golü öncesi büyük tartışma! Luyindama’nın hareketi…

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısında Yedlin ile bulduğu beraberlik golü öncesi Luyindama'nın yaptığı hareket faul tartışmalarına neden oldu.

Güncellenme: 19:55, 19/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’ın golü öncesi büyük tartışma! Luyindama’nın hareketi…

Süper Lig’in 31’inci haftasında Türk Telekom Stadı’nda Çaykur Rizespor’u ağırlayan Galatasaray’da Yedlin’in attığı beraberlik golünde büyük tartışma yaşandı… 14’üncü dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Yedlin şutunu atıp Çaykur Rizespor karşısında durumu 1-1’e getirdi.

Henüz 2’inci dakikada Samudio’nun golüyle öne geçen Çaykur Rizespor’da Yedlin’in attığı beraberlik golü öncesi faul yapıldığı gerekçesiyle yoğun itirazlar vardı. Galatasaray stoperi Luyindama’nın hava topu mücadelesinde Çaykur Rizesporlu futbolcuya yaptığı hareket büyük tartışmalara neden oldu.

 

İlginizi ÇekebilirGalatasaray Kulübü, Rasim Öztekin'i unutmadı: Her zamanki yerinde...Galatasaray Kulübü, Rasim Öztekin'i unutmadı: Her zamanki yerinde...

 

VAR İNCELEDİ GOLÜ VERDİ

Luyindama’nın konuk takımın savunma oyuncusu Montassar Talbi’nin topu uzaklaştırmasına engel olduğu ve faul verilmesi gerektiği görüşünde birleşenler sosyal medyadan pozisyona büyük tepki gösterdi. Mücadelenin orta hakemi Volkan Bayarslan’ın verdiği gol VAR’da incelendi ancak VAR hakemi Abdulkadir Bitigen’den de gol öncesi herhangi bir faul uyarısı yapılmadı.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YEDLİN’İN GOLÜ SONRASI YAPILAN PAYLAŞIMLAR…

Yayınlanma Tarihi:19:51,