Galatasaray’ın golü öncesi büyük tartışma! Luyindama’nın hareketi…

Süper Lig’in 31’inci haftasında Türk Telekom Stadı’nda Çaykur Rizespor’u ağırlayan Galatasaray’da Yedlin’in attığı beraberlik golünde büyük tartışma yaşandı… 14’üncü dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Yedlin şutunu atıp Çaykur Rizespor karşısında durumu 1-1’e getirdi.

Henüz 2’inci dakikada Samudio’nun golüyle öne geçen Çaykur Rizespor’da Yedlin’in attığı beraberlik golü öncesi faul yapıldığı gerekçesiyle yoğun itirazlar vardı. Galatasaray stoperi Luyindama’nın hava topu mücadelesinde Çaykur Rizesporlu futbolcuya yaptığı hareket büyük tartışmalara neden oldu.

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VAR İNCELEDİ GOLÜ VERDİ

Luyindama’nın konuk takımın savunma oyuncusu Montassar Talbi’nin topu uzaklaştırmasına engel olduğu ve faul verilmesi gerektiği görüşünde birleşenler sosyal medyadan pozisyona büyük tepki gösterdi. Mücadelenin orta hakemi Volkan Bayarslan’ın verdiği gol VAR’da incelendi ancak VAR hakemi Abdulkadir Bitigen’den de gol öncesi herhangi bir faul uyarısı yapılmadı.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YEDLİN’İN GOLÜ SONRASI YAPILAN PAYLAŞIMLAR…

Luyindama pozisyon net faul adamı aldı Mecidiyeköy'den aldı taksime bıraktı resmen.. Rize can derdinde düşme hattında yazık.. — Umut_Beşiktaş (@syhULANbyzULAN) March 19, 2021

Galatasaray’in golunde Luyindama net bir faul yapiyor ama elbette iptal olmayacak.. Gorevleri bu.. — Alper Aslan (@aslanalper01) March 19, 2021

Abi cidden şaka gibi ya luyindama pehlivan gibi indiriyor adamı. — Şükrü Can (@donmezsukrucan) March 19, 2021

Luyindama faul yapıyor golde ama izleme tavsiyesi bile gelmiyor, çok kötü bu hakemler. — Mert Küçükoğlu (@AgnusDei61) March 19, 2021

Luyindama'nın yaptığı hareket nizami öyle mi? Kusurlu bir hareket değil yani? :)) — Emre Kondak (@emrekondak) March 19, 2021

Gsnin golü net faul , luyindama talbiyi güreş yapar gibi tuttu attı . Şu golleri biz attığımız zaman iptal oluyor ,hatta nizami gollerimiz iptal oluyor sorun da bu zaten . Gol öncesi hareket bile faul değil. Hakemler nakış nakış işlediler. — Redondo (@RedondoFB) March 19, 2021

Luyindama'nın adamı alıp götürmediği kaldı ama golün verilmesine şaşırmadık. — Sefa Dinç (@Sefadnc1903) March 19, 2021

Luyindama güreşiyor içerde verecek misiniz bu golu :D — Yunus Emre Türk (@Yeturk57) March 19, 2021

Luyindama Rizespor oyuncusunu alıp evine götürse yine verirlerdi o golü. — 3 Orta 1 Sade (@3Orta1Sadee) March 19, 2021