Galatasaray’ın gözü İrfan Can’da

Galatasaray takipte olduğu genç file bekçisi İrcan Can'ı Muslera’nın sakatlığı sonrası birinci hedef olarak belirledi. Görüşmeler kısa sürede başlayacak.

Mesut YILDIRIM

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GALATASARAY'IN 35 yaşındaki yıldız kalecisi Fernando Muslera, sakatlığıyla sarı-kırmızılıları yıktı. Sivasspor deplasmanında Luyindama'yla çarpışmasının ardından sedyeyle sahayı terk eden Uruguaylı kalecinin MR sonucu belli oldu. Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildi. Nando'nun yeniden sahalara dönme süresi en az 8-10 hafta olarak öngörülüyor.

DEVRE ARASI KALECİ TRANSFERİ

Muslera’nın sakatlığı ve yedek kalecilerin formsuzluğu nedeniyle Galatasaray, devre arasında kaleci transferine yoğunlaşacak. Gündemdeki 1 numaralı isim Göztepe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat. 23 yaşındaki kaleci ve kulübüyle kısa sürede masaya oturacak olan yönetim, transferi bitirmeyi hedefliyor. İrfan Can dün, “Geçmiş olsun abim” paylaşımı yaparak Muslera'ya moral verdi.

İSMAİL BİR ADIM ÖNDE

CİMBOM'A geldiği 2011 yılından beri 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa olmak üzere 14 kupa kaldırma başarısı gösteren Muslera'nın kariyerinin son döneminde yaşadığı bu sakatlıkla eski performansını yakalamasının zor olduğu düşünülüyor. Uruguaylı eldivenin yokluğunda sezonun ilk devresine kadar kale İsmali Çipe ve Fatih Öztürk'ün olacak. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, İsmail'e görev vermesi bekleniyor.