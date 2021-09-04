Galatasaray’ın hedefi üç bölgeye transfer

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirlemek zorunda kalsa da transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray, Süper Lig yarışı için kadrosuna üç takviye yapmayı planlıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Ligi kadrosunu UEFA’ya bildiren Galatasaray Kulübü, Türkiye’de 8 Eylül’de bitecek transfer döneminin son saatlerine kadar oyuncu arayışlarına devam ediyor.

Bu transfer sezonunda 23,5 milyon Euro harcayarak kadrosuna 10 oyuncu takviye eden Galatasaray, yapılacak transferlerin Avrupa Ligi grupları için verilen UEFA listesine yetişmese de çalışmalarını sürdürecek.

Galatasaray’ın yerli kaleci, defansif orta saha ve kanat oyuncusu takviyeleri yapılması yönünde çalışmaları olduğu öğrenildi.

Elneny olmadı

Süper Lig’in 3’üncü haftası berabere biten Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Her zaman Melo ve Fernando bulunmuyor” diyerek, takımda defansif orta saha istediğinin sinyallerini verdi.

Açıklamalar sonrası yönetim oyuncu arayışlarını hızlandırdı. Premier Lig ekibi Arsenal’in kapısını çalan sarı-kırmızılı yönetim, Mohamed Elneny için girişimlerde bulundu. Daha önce Süper Lig’de Beşiktaş forması giyen Mısırlı oyuncunun 2.9 milyon Euro’luk maliyetini yüksek bulan yönetim transferden vazgeçti.

Orta sahada 6 numara pozisyonunda yaşanan eksiklik nedeniyle fırsat transferi için son saatlere kadar arayışların süreceği belirtildi.

Yerli kaleci arayışları sürüyor

Süper Lig’de bu sezon yürürlüğe giren 8+3 kuralından sonra yerli kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, şimdi de Bursaspor ile görüşme halinde. Göztepe’de forma giyen genç kaleci İrfancan Eğribayat’ın maliyetini fazla bulan yönetim, Rizesporlu Gökhan Akkan transferinden de kulübüyle olan gerilim nedeniyle vazgeçti.

Sarı-kırmızılı yönetim, genç ve yerli kaleci transferi yaparak ilerleyen senelerde artacak yerli sayısı kuralının sorunlarını çözmeyi planlıyor.

Emre Akbaba kiralandı

Galatasaray’da Emre Akbaba, Aytemiz Alanyaspor’a kiralandı. Bu sezonda kadro planlamasında bulunmayan 28 yaşındaki orta saha, kiralık olarak gittiği eski kulübüyle anlaşma sağladı.