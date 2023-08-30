Galatasaray’ın hocası Okan Buruk: Grup kuraları için korkularım var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldıkları mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanşında Molde’yi 2-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başaran Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından konuştu. Galatasaray ile Avrupa’da üst üste 5 galibiyet alarak kulüp tarihine geçmeyi başaran Buruk, “15 yıldır kimse bunu başarmamıştı” diyerek Şampiyonlar Ligi’nde elemeleri geçerek gruplara uzun yıllar sonra bir Türk takımının kaldığını vurguladı.

“GEÇEN SENEDEN KURDUĞUMUZ BİR HAYALDİ”

Okan Buruk, “Şampiyonlar Ligi’nde olmak, bizim geçen seneden kurduğumuz bir hayaldi. Play-offtan katıldık, 2 ön eleme geçildi. 15 yıldır kimse bunu başarmamıştı. Bunu başardığımız için sevinçliyiz. İki maçın hikayesi de oyun olarak muhteşem değil ama belli yerlerde, belli işleri daha iyi yaptık. Çok zor bir rakibe karşı oynadık, çok hareketli, çok pozisyon değiştiren… Top bizdeyken 5-3-2 beklediler. Devre arasında oyuncularıma topun bizde kalması gerektiğini söyledim. Golü yedikten sonra birçok pozisyon geldi. Rakip kalede doğru işler yapamadık. Yapabilsek işimiz daha kolay olacaktı” ifadelerini kullandı.

KADRODAKİ EKSİKLER VE TRANSFER SÖZLERİ

İlk maçın yıldızlarından olan Yunus Akgün ve galibiyet golünü atan Midtsjö’nun ayrılıklarına da değinen Buruk, “Tam kadro değiliz. İki tane kanat oyuncumuz bizle beraber değil. Yunus’u verdik geçen hafta. Yunus maçtan sonra da ‘Gideceğim’ diye şey yaptı. Oyunun devamında kanat oyuncusu alamadım. Midtsjö’nün gitme durumu var. İlk maçta oynadı, kadroya alamadım. Sakatlığı vardı. Çok böyle yüzde 100 halimizle burada olmadık. Geç gelenler var. Tete, ilk kez 11’de başladı. Bundan sonra Gaziantep maçını atlatıp eylül ayındaki milli araya girmek istiyoruz. Ondan sonra daha geniş kadromuz olacak. Bunun yanında transferler de olacak” dedi.

“HİÇ İYİ ŞEYLER YAPMADIK”

Karşılaşmada hem rakibin hem de kendilerinin performansını da yorumlayan Galatasaray’ın hocası, “Rakibimiz, bize göre çok hazırdı. Çok da dinamik bir takım. Bize göre oyun içerisinde oyuna çıkış hızları fazlaydı. Hep doğru tercihleri yaptılar. En iyi durumumuzda olmamamıza rağmen Şampiyonlar Ligi’nde olmak önemli. Bazen baskı da çok fazlaydı, özellikle ikinci yarıda. Kendi üzerimizdeki baskıdan top kayıpları da yaptık. 1-1’den sonra takımda skoru koruma baskısı da vardı. 1-2 iyi şey yapsa… Hiç iyi şeyler yapmadık. Bir türlü orada pozisyonu bitiremedik, sonlandıramadık, ikinci golü atamadık. Onlar 1-1’den sonra iştahlandı, biz korku içerisinde olduk ama kazanarak bitirdik. 2 maçı da kazandık, bu önemli” ifadelerini kullandı.

Perşembe günü çekilecek Şampiyonlar Ligi grup kurasının sorulması üzerine Okan Buruk şu cevabı verdi;

“Grup kuraları için korkularım var, bir önceki tecrübemden dolayı. Başakşehir’deyken PSG, Manchester United ve Leipzig çekmiştik. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Kim çıkarsa çıksın en iyisini yapmaya çalışacağız. Beklentilerimiz, isteklerimiz var ama her takım çok değerli. Türk takımları için en kolayını çeksen bile çıkamadığın oluyor.”

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