Galatasaray’ın istediği Hakim Ziyech hakkında şok iddia

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray’ın kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtilen Chelsea’nin yıldızı Hakim Ziyech’in transferi Hollanda basınında gündem oldu. Hollandalı futbol analisti Wilfred Genee, Today Insider adlı programda Hakim Ziyech’in Galatasaray’a transferinin gerçekleşmeyeceğini iddia etti.

Herkesin Hakim Ziyech’in Galatasaray’a imza atacağını düşündüğünü ancak transferin gerçekleşmeyeceğini belirten Wilfred Genee “Güvenilir bir kaynaktan Hakim Ziyech’in Galatasaray’daki sağlık muayenesinden geçemediği haberini aldım. Bu nedenle Ziyech transferi gerçekleşmeyecek” ifadesini kullandı.

Bir diğer futbol analisti Johan Derksen ise “Bu çocuğun bir sakatlığı olabilir ama o kadar az oynadı ki nasıl sakatlandı anlayamıyorum. Bütün yıl yedek kulübesindeydi” dedi.;

AL-NASSR’A TRANSFERİ DE SON ANDA İPTAL OLMUŞTU

Hakim Ziyech, yaz başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Ancak transfer, 30 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçemediği için gerçekleşmemişti.

Futbol kariyerine Hollanda Ligi’nde başlayan Herenween, Twente ve Ajax’ta oynayan Hakim Ziyech, 2020 yılında 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’ye transfer olmuştu. Chelsea’de 107 maça çıkan yıldız futbolcu, 14 gol atarken, 13 de asist yapmıştı.

Hakim Ziyech, geçtiğimiz sezon ise Chelsea’de 24 resmi maçta 928 dakika süre alırken, 3 asiste imza atmıştı.