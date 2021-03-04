Galatasaray’ın kabusu! Bu sezon hiç başaramadılar…

Galatasaray’da, Yukatel Denizlispor maçıyla başlayan galibiyet serisi, MKE Ankaragücü deplasmanında son buldu. Sarı-kırmızılar bu sezon geriye düştüğü bir maçı daha çeviremedi.

Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında Ankaragücü’ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İbrahim Akdağ’ın penaltıdan attığı golle geriye düşen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Saba’nın golüne de engel olamazken, Kerem’in ayağından gelen gol sadece skoru belirledi.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından başlattığı galibiyet serisinde Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor’u mağlup etmişti.

Ankaragücü deplasmanında serisi sona eren Galatasaray’da hakem Halil Umut Meler’in kararlarına tepki gelirken, takımın ortaya koyduğu performans da tartışılıyor.

Bu sezon geri dönmeyi başaramadı

Galatasaray, bu sezon geriye düştüğü 5 maçı da kaybetti. Kasımpaşa deplasmanında Yusuf Erdoğan’ın golüyle mağlup duruma düşen Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan puan çıkaramamıştı. Karagümrük maçında da ilk golü yiyen taraf olan Galatasaray, mücadelede eşitliği yakalasa da mağlubiyet golüne engel olamamış ve maçı çevirememişti. Konya’da geriye düştüğü maçı 4-3 kaybeden sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’a derbide de 2-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında da geri dönüşü sağlayamadı.

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Taylan Antalyalı aranıyor

Galatasaray’da Fenerbahçe maçından bu yana ilk 11’de şans bulamayan Taylan Antalyalı’nın eksikliği hissediliyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle geriden hücuma çıkarken çok kilit bir rolü bulunan Taylan’ın pas trafiğindeki etkisi Galatasaray’a büyük avantaj sağlarken, sarı-kırmızılıların oyun hızına da olumlu yönde katkı veriyordu. Taylan’ın yerinde görev yapan Etebo mücadelesiyle takdir toplasa da, gözler 25 yaşındaki futbolcuyu arıyor.

Henry Onyekuru’da sessizlik

Galatasaray’ın ara transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Gaziantep deplasmanında ve Başakşehir maçında attığı gollerle harika bir dönüş yapsa da son haftalardaki performansıyla şaşırtıyor. Nijeryalı futbolcu 2 Şubat’tan bu yana skora katkı sağlayamadı.

Terim’in hedefi Sivasspor maçı

8 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlubiyetle tanışan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına moral bozmamalarını söylerken, yüzünü Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına çevirdi. Kurmaylarıyla birlikte yeni bir oyun planı yapacak tecrübeli teknik adam, Ankaragücü mağlubiyetini çok çabuk unutarak yola devam etme hedefinde.