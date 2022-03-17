Galatasaray’ın kader anı! Sakatlıktan dönemedi, 10 kişiyken gol geldi…

Nef Stadı'nda Barcelona'ya 0-0'ın rövanşında 2-1 kaybeden Galatasaray talihsiz bir golle kaybetti. İkinci yarının hemen başında sakatlık geçiren Van Aanholt'ın oyuna girmesi uzayınca eksik kalan Galatasaray gole engel olamadı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray Barcelona’yı konuk ederken, karşılaşmanın 49. dakikasında gelen gol maçın adeta dönüm noktası oldu. Kısa süreliğine 10 kişi oynamak zorunda kalan Galatasaray, Pena’nın arka arkaya kurtarışlarına rağmen gole engel olamadı.

Galatasaray’ın Barcelona’yla karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sarı-kırmızılıların yediği ikinci golde yaşananlar, mücadeleye damga vurdu. Karşılaşmada dakikalar 28’i gösterirken Galatasaray Marcao’nun golüyle 1-0 öne geçti. Stadyumu dolduran taraftarların müthiş bir sevinç yaşadığı o anların ardından 37’de Barcelona Pedri ile karşılık verdi.

İlk yarı karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. İkinci yarıda ise 49. dakikada Aubameyang Barcelona’yı 2-1 öne geçirirken, gol öncesinde yaşananlar maçta adeta bir kırılma noktası oldu.

OYUNA GİREMEDEN GOL GELDİ

Maçın 48. dakikasında Galatasaray’da Patrick van Aanholt, Sergino Dest ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve sağlık görevlileri sahaya girdi. Tedavisi yapılan van Aanholt saha kenarına alındı ve oyuna girmek için hakemin işaretini bekledi.

Bu süreyi 10 kişi sürdürmek zorunda kalan Galatasaray, golü kalesinde gördü. Busquets’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top savunmadan sekti ve kaleci Pena ilk kurtarışını yaptı. Altıpas sol çaprazına açılan topu Pedri tamamlamak istedi ancak Inaki Pena tekrar gole izin vermedi. Sağ kale direğine doğru açılan topu savunma uzaklaştıramayınca Frenkie De Jong’un pası ile altıpas çizgisi gerisinde topla buluşan Pierre Aubameyang skoru 2-1’e getirdi.

Van Aanholt’un tedaviden sonra oyuna giremediği ve kısa süreli 10 kişi oynayan Galatasaray, bu esnada golü yiyerek büyük hayal kırıklığı yaşadı.

İLK KEZ GERİYE DÜŞTÜ

Galatasaray’ın Pedri’den 37. dakikada yediği gol, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde bir maçın ilk yarısında yediği ilk gol oldu. Aubameyang’ın golünü kalesinde gören sarı-kırmızılılar ayrıca Avrupa kupalarında grup aşamasından bu yana ilk kez bir maçta geriye düştü.