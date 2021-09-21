Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

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Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçı için bugün saat 17.15’te özel bir uçuşla Kayseri’ye hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray’ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

“Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunçao, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Moruan, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.”