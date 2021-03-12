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Galatasaray’ın Kayserispor kadrosu! Donk, Oğulcan ve Emre yok

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim'in belirlediği kamp kadrosu paylaşıdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:00, 12/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’ın Kayserispor kadrosu! Donk, Oğulcan ve Emre yok

Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor ile 13 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da bu maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Ryan Donk ile Emre Taşdemir’in yanı sıra Oğulcan Çağlayan da yer almadı.

5 İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Etebo, Ryan Babel ve Marcao karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde yer alamayacak.


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