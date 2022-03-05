Galatasaray’ın Konya’da test günü!

Galatasaray, Barcelona ve Beşiktaş maçları öncesi Konyaspor'a karşı gücünü göstermeye ve bu sezon ikinci kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

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Galatasaray, bugün deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Son iki maçını kazanarak nefes alan Aslan, bu sezon ikinci kez üst üste 3 galibiyetlik seri için sahaya çıkacak.

Ligin ilk yarısında da sırasıyla Göztepe (2-1), Rizespor (3-2) ve Konyaspor'u (1-0) deviren Cimbom; Barcelona ve Beşiktaş maçları öncesi gerçek gücünü test etme fırsatı da bulacak. Ligin açık ara lideri Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan ancak 4 maçtır kazanamayan (1B, 3M) yeşil-beyazlılar ise kötü gidişe son vermeye çalışacak.

CİMBOM’DA 4 EKSİK

Muslera ve Kaan'ın tedavileri tamamlandı. Torrent'in kalede Pena'yı tercih etmesi bekleniyor. Arda, Barış Alper ve Alpaslan'ın yanı sıra ağrıları olan Feghouli yok. Morutan ve Halil kadroda. Ceza sınırında bulunan Muslera, Ömer ve Mohamed kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

Muhtemel 11’ler:

Konyaspor : Sehic, Barış, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Çekiçi, Soner, Bytyqi, Hassan

: Sehic, Barış, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Çekiçi, Soner, Bytyqi, Hassan Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Mohamed.