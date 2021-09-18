Galatasaray’ın Lazio önündeki futbolu güzel günlerin habercisi

Sarı-kırmızılılar, gençleştirme politikasının meyvelerini çabuk topladı. İtalyanların güçlü ekibine sahayı dar eden Cimbom, takım oturdukça pek çok başarının geleceğini müjdeledi.

Mesut YILDIRIM

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SEZON başında Galatasaray tartışmalı bir operasyona başladı. ‘Geleceğe yatırım' parolasını benimseyen Başkan Burak Elmas ve teknik patron Fatih Terim, önemli bir yatırıma imza attı. 20 milyon Euro'yu aşkın bonservis harcayan sarı-kırmızılılar, takımı gençleştirdi, gelişmeye ve başarıya aç isimleri, düşük maaşlarla renklerine kattı. Başlangıçta projeye duyulan soru işaretleri zamanla yerini güvene bıraktı. İşte “Bize zaman verin” diyen Terim'i haklı çıkaran üç gerçek:

YENİLMEZ TAKIM OLUŞTU

CİMBOM, bu sezon henüz temmuz ortasında, takım kurulmamışken oynadığı PSV maçlarında yenildi. Galatasaray, yoğun fikstür ve üst üste maçlarda, üstelik çok yeni kurulan bir takım olunmasına rağmen son 9 resmi maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

ASLAN MAKİNE GİBİ

FATiH Terim'in en çok önem verdiği konulardan biri de koşu mesafeleri. Şampiyonlar Ligi ortalaması olan 115 km.'nin aşılmasını isteyen Terim, Trabzon ve Lazio maçlarında bunu başardı. Özellikle Lazio karşısında sınır iyice aşıldı ve 117.3 km mesafeye ulaşıldı.

GELECEĞE IŞIK YAKTI

KATAR'DAN önceki son durak' olarak adlandırılan Süper Lig, genç futbolcuların büyük takımları da sürükleyeceğini gösterdi. Cimbom, 25.2 ile Avrupa Ligi'nin en genç takımları arasına girdi. Al, geliştir ve sat mantalitesinin Türkiye'de de tutacağına inanç arttı.