Galatasaray’ın Leandro Paredes aşkı yeniden alevlendi

Süper Lig’e ilk etapta burun kıvırdı. Galatasaray taktik değiştirdi. Arjantinli orta saha Leandro Paredes, istediği teklifleri alamayınca vatandaşı Mauro Icardi ile görüştü. Transfer rotası oluşturuluyor.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’ın ön libero arayışlarında ibre yeniden Leandro Paredes'e döndü.

Transfer penceresi açıldığında Okan Buruk'un en önem verdiği isimlerden biri olan Arjantinli, ilk etapta Süper Lig'e soğuk yaklaştı. Beş büyük ligden teklif bekleyen oyuncu, Galatasaray'ı oyaladı. Yönetim de taktiksel olarak transferden geri çekildi. Ancak gelinen süreçte Cimbom, tangocunun önünde en iyi fırsat olarak belirdi. Paredes artık Galatasaray'ı istediği konumda…

ICARDI’Yİ ARADI

Dünya şampiyonu apoletli Leandro Paredes; Lazio ve Chelsea'nin ilgisi bitince, kulübü PSG'den de ‘seni düşünmüyoruz' bilgisi alınca yeniden Galatasaray'a rotayı kırdı.

Yönetim, Fransız ekibiyle olan iyi ilişkilerini kullanıp ekonomik bir formül bulacak. Bu rakam 6 milyon Euro dolayında… Paredes'in de vatandaşı ve yakın arkadaşı Mauro Icardi'yi aradığı ve Galatasaray hakkında olumlu bilgiler aldığı ortaya çıktı. Birkaç gün içinde resmi bir görüşme bekleniyor.

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