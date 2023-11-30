Galatasaray’ın Manchester United’a karşı yenilmezlik serisi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Manchester United arasındaki nefes kesen maç 3-3 sona erdi. 20 yıl sonra tarihin tekrar ettiği bu mücadele futbolseverleri mest etti.

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Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, İngiliz ekibi ile kendi evinde gerçekleşen karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi.

İki ekip arasındaki mücadelede, önceki dört karşılaşma İngiltere’de, üçü ise İstanbul’da oynandı.

Manchester United’ı evinde dördüncü kez konuk eden Galatasaray, bu maçta 1 galibiyet elde etti ve 3. kez berabere kaldı.

“Cimbom”, önceki 3 maçta kalesinde gol görmemişken, bu maçta kalesinde 3 gol görerek bu seriyi devam ettiremedi.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

20 yıl aradan sonra, Galatasaray ve Manchester United, tıpkı geçmişte olduğu gibi 3-3’lük skorla berabere kaldı.

1993-1994 sezonunda Galatasaray’ın Manchester United ile yaptığı maç, Türk futbolunun unutulmaz maçları arasına girdi.

İki ekip, ilk kez 1993 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşılaştı. İlk maçta, favori olarak görülen İngiliz ekibi karşısında deplasmanda 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci maçı 0-0’lık skorla tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Bu başarıyla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en iyi 8 takım arasına girmeyi başardı ve Manchester United’ın bu turda elenmesi Avrupa futbol camiasında büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi. (AA)

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