Galatasaray’ın menajer D’Avila’ya ödediği komisyon yetmemiş!

Dönemin Galatasaray yöneticilerinin N'Diaye ve Onyekuru'nun transferleri nedeniyle D’Avila’ya Bodrum’da villa hediye ettiği, Nef’in hediyesinin bağış olarak kayıtlara geçirildiği ortaya çıktı.

Mesut YILDIRIM

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William D'Avila… Fransa merkezli DW Sports Management adlı futbolcu menajerlik şirketinin ortaklarından. Bu şirket, ağırlıklı olarak Afrikalı veya Afrika kökenli Avrupalı oyuncuları temsil ediyor. Galatasaray'ın son dönem transferlerinde en çok adı geçen kişilerden biri D'Avila. Başkan Burak Elmas'ın menajerler ile ilgili sunumunda 5 buçuk milyon Euro'luk ödeme yapıldığını açıkladığı oyuncu menajeri. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny'nin de temsilcisi olan Fransız menajer ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı.

SPONSORLUK DEĞİL!

SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre; Badou N'Diaye ve Henry Onyekuru'nun transferlerinde aktif rol oynayan D'Avila'ya, Nef'in Bodrum'daki bir projesinden 4+1 villa hediye edildi. Dönemin Galatasaraylı yöneticilerinin, Nef ile temasa geçip Fransız menajer için ‘hediye villa' talep ettikleri, şirketin sahibi Erden Timur'un onayı sonrası D'Avila'nın Bodrum'da 4+1 villa sahibi olduğu belirlendi.

Bu ‘hediye'nin, kulübün sponsorluk anlaşması bütçesinden de düşmeyip bağış olarak kayıtlara geçtiği de öğrenildi.

9 MİLYON LİRALIK ‘BAĞIŞ’

Fransız menajer William D'Avila'ya Bodrum'da verilen 4+1 villa dışında Nef'in; yönetimden gelen talepler sonrası, kulübe sponsorluklar dışında yaklaşık 9 milyon liralık gayrımenkul bağışı yaptığı belirtildi. Erden Timur'un sahibi olduğu Nef, Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından Galatasaray'ın basketbol şubesinin ana sponsorluğunu ve idaresini üstlenmişti.