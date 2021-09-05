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Galatasaray’ın Okay Yokuşlu ısrarı!

Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu için transferin son gününe kadar uğraşacak. Sarı kırmızılılar, Fatih Terim'in 6 numara isteği üzerine 27 yaşındaki orta sahayı kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray’ın Okay Yokuşlu ısrarı!

Galatasaray, 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesi orta sahaya takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda bu bölge için ilk isim Okay Yokuşlu. Yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 6 numara bölgesine 27 yaşındaki futbolcuyu monte etmenin peşinde. Cimbom, mili oyuncunun, 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Celta
Vigo kulübüyle görüşmelerine devam ediyor.

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