Galatasaray’ın önde gelenlerinden çağrı: TFF tazminat ödemeli

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Av. Sedat Doğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde önemli bir dava kazanmıştı. TFF'nin hak ihlali yaptığı ve ifade özgürlüğünü çiğnediği AİHM tarafından kabul edildi. Camianın önde gelen isimleri bu karar doğrultusunda maddi tazminat hakkı talep etti.

Eski başkanlar Ünal Aysal, Faruk Süren, davayı kazanan yönetici Sedat Doğan ve Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber hem TFF'ye hem de Mustafa Cengiz yönetimine SÖZCÜ üzerinden açık bir çağrıda bulundular. Galatasaray'ın haklarının aranması için harekete geçilmesi verilen mesajların ortak noktası olurken maddi ve manevi tazminatların alınması noktasında da mevcut yönetimin hukuki süreci başlatmasını talep ettiler.

ÜNAL AYSAL: GALATASARAY’IN HAKKINI KİMSE YİYEMEZ

“Hukuki altyapısı güçlü bir hazırlıkla Galatasaray'ın haklarının korunması noktasında harekete geçilmeli. Benim üzerime düşen neyse yapmaya hazırım. Galatasaray'ın hakkını kimse yiyemez. Ancak bu hamle kesin olarak kazanılacak şekilde planlanmalı. Gündem olmak için değil kazanmak için hukuki hak arayışı başlatılmalı. Bu müracaat için camianın içinde bu konuda bilgi, tecrübesi olan isimler bir araya gelmeli. Ciddi bir çalışma sonrası Galatasaray'ın hakları sonuna kadar aranmalı.”

FARUK SÜREN: BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAMALILAR

“Galatasaray yönetimi resmen bir müracaat yapması lazım. Hakların iadesini talep etmesi lazım. Maddi kayıplarımızın telafi edilmesini istemesi gerekir. Mali tanzim hakkı için mutlaka işlem başlatılmalı. Bu işin peşini bırakmak yönetsel olarak ibrasızlığı gerektirir. Sonunda kazanılır ve kaybedilir.”

SEDAT DOĞAN: HUKUKSUZLUĞUN İADESİ YAPILMALI

“Maddi ve manevi hakların iadesi yönünde bir başvuru yapılmalı. Beşiktaş'ın ya da başka takımların kazanılmış haklarına bir halel gelmeden bu talepler yapılmalı. Zira bu takımların hiçbirinin ortaya çıkan hukuksuzlukta bir kusurları bulunmuyor.”

FİDEL BERBER: ADALET İÇİN SÜREÇ BAŞLATILMALI

“Galatasaray, eğitim ve spor alanlarında her daim öncülük yapmıştır. Türk sporu için iyi bir örnektir. Bizim dışımızdaki takımların bu karardan yararlanmış olması zaten bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Türk sporundaki adaletin sağlanması adına Galatasaray, hakkını aramalı.”