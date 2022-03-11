Galatasaray’ın parlayan yıldızı Inaki Pena

Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı karşılaşmaya sarı-kırmızılıların kalecisi Inaki Pena damga vurdu.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Galatasaray Camp Nou’da Barcelona ile 0-0 berabere kalırken, sarı-kırmızılıların Katalan devinden kiraladığı kaleci Inaki Pena kurtarışlarıyla takımına hayat verdi.

Devre arasında Barça’dan kiralık olarak Galatasaray’a transfer olan Pena, mücadelede yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılıların İspanya’dan iyi bir sonuçla ayrılmasında büyük rol oynayan İspanyol kaleciyi, Barça taraftarları da gösterdiği performanstan dolayı alkışladı. İspanyol medyası da Pena’ya hayran kaldı.

Başarılı kaleci, karşılaşma öncesinde yapılan basın toplantısında, “Stadyumu görmek için buraya gelmedik” ifadelerini kullanmış ve maça ne kadar konsantre olduğunu göstermişti.

Müsabakanın ardından, Inaki Pena’nın çok iyi iş çıkardığını belirten Barcelona Teknik Direktörü Xavi, “Inaki Pena kalitesini gösterdi. Onun için memnunum” açıklamasında bulundu.

Devre arasında sarı-kırmızılı takıma katılan 23 yaşındaki kaleci, 5’i Süper Lig, 1’i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı.

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