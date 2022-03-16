Galatasaray’ın rakibi Barcelona, İstanbul’a geldi
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Barcelona, İstanbul'a geldi. Özel uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen kafile, yetkililerce karşılandı.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda 0-0’lık skorla sona eren ilk maçın rövanşında yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Galatasaray’a konuk olacak olan İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, İstanbul’a ulaştı. İspanya’nın Barselona kentinden kalkan özel uçakla TSİ 14.30’da İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen Barcelona kafilesi, kendilerini kamp yapacakları otele götürecek olan otobüse binerek havalimanından ayrıldı.
Teknik direktör Xavi’nin Galatasaray maçı kadrosu şu şekilde:
Ter Stegen, Dest, Pique, Araujo, Busquets, Puig, Dembele, Depay, Traore, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, L. De Jong, Alba, Torres, F. De Jong, Mingueza, Eric Garcia, Aubameyang, Nico, Gavi, Tenas.