Galatasaray’ın rakibi Manchester United’da kriz üstüne kriz yaşanıyor…

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United büyük sorunlarla karşı karşıya. İngiliz devi sezona 3 yıldızının sorunlarıyla başladı.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın A Grubu’ndaki rakiplerinden Manchester United çalkalanıyor… Bayern Munih ile birlikte grubun favorilerinden olan İngiliz devi yeni sezona büyük sorunlarla girdi. Kırmızı Şeytanlar’da krizlerin başlangıç fitilini Sofyan Amrabat’ın sakatlığı ateşledi.

AMRABAT İLK MAÇTA OLMAYACAK



Fiorentina’dan kiralık olarak alınan ve büyük ses getiren Amrabat sırt bölgesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre takımla birlikte olamayacak. 10 milyon Euro kiralama bedeli ve 20 milyon Euro satın alma opsiyonuyla alınan Faslı yıldızın öngörülen sahalara dönüş süresi 6 hafta. Bu süre göz önüne alındığında Amrabat, Galatasaray ile 3 Ekim’de Old Trafford’da oynanacak mücadeleyi kaçıracak.

ANTONY İÇİN 2 KARARDAN BİRİNİ ALMAK ZORUNDALAR

Faslı yıldızın sakatlığı ile başlayan can sıkıcı hadiseler halkasına bir yenisi de Antony ile eklendi. Eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilen ve federasyon kararıyla Brezilya Milli Takımı’ndan çıkarılan yıldız oyuncu için MaNU da bir karar vermek zorunda. 84 milyon Sterlin’lik değeri ile dikkat çeken Antony’nin eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin oyuncunun kendisine ilk kez geçen yıl 1 Haziran'da, çocuklarına hamileyken ve Brezilya'da tatildeyken saldırdığını iddia etti.



Saldırıların sayısının artması ve ölüm tehditleri aldığını fotoğraflar ve whatsapp mesajları ile paylaşan Cavallin, Antony’e dava açtı. Manchester United, şiddet uyguladığı sevgilisinden gelen şikayetler üzerine Antony hakkında bu iki karardan birini almaya hazırlanıyor: ya kadro dışı kalacak, ya da sözleşmesi feshedilecek.

SANCHO’NUN TEN HAG’LA SIKINTILARI BİTMİYOR

Manchester’ın yine büyük umutlar beslediği ancak problemleri bir türlü aşamadığı isim Jadon Sancho, Arsenal-Manchester United maçında kadroya alınmadı. Teknik direktör Erik ten Hag ile ciddi bir anlaşmazlık yaşayan 23 yaşındaki İngiliz oyuncu sosyal medyada yaptığı açıklama ile günah keçisi ilan edildiğini belirterek kadro dışı kaldı. Hollandalı teknik adam Sancho’nun antrenman performansını eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı; “Jadon Sancho’nun performansı, kadroya girmek için yeterli değil! Antrenmanlardaki formu nedeniyle kadroya almadım.”

Jadon Sancho ise bunun üzerine bir paylaşım yaparak “İnsanların tamamen yanlış şeyler söylemesine izin vermeyeceğim, bu hafta antrenmanlarda kendimi çok iyi gösterdim. Bu konunun girmeyeceğim başka sebepleri olduğuna inanıyorum, uzun zamandır günah keçisi oldum ki bu hiç adil değil!” ifadelerini kullandı.

Genç yıldızın Manchester’daki geleceği an itibariyle belirsiz ancak buzların kısa sürede eriyeceği düşünülmüyor.

Galatasaray’da 3 Ekim’de Şampiyonlar Ligi’nde deplasmandaki Manchester United maçı düşünüldüğünde rakipte yaşanılan krizler bir fırsat olarak değerlendirilip puan ya da puanlarla dönülmenin hesapları yapılıyor.

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