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Galatasaray’ın rakibi PSV Eindhoven, İstanbul’a geldi

Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. 

Güncellenme: 23:45, 26/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’ın rakibi PSV Eindhoven, İstanbul’a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçında Galatasaray’ı 5-1 mağlup eden PSV Eindhoven, rövanş maçı için özel uçakla İstanbul’a geldi. Kafileyi taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Pasaport işlemlerinin ardından polis eşliğinde terminalden çıkış yapan kafile, takım otobüsüne geçti. Hollanda ekibi, daha sonra alandan ayrılarak konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Galatasaray ile PSV Eindhoven’ı karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi 2’nci  Eleme Turu rövanş karşılaşması 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

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