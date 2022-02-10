Galatasaray’ın Riva projesinde fikir ayrılığı!

Galatasaray'ın Riva projesinde bazı fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Başkan Burak Elmas, 500 milyon TL alıp süreci bitirmeyi hedefliyor. Bazı üyeler ise gelirin 1.5 milyar TL’yi bulabileceğini düşünüyor. Bu konu masaya yatırılacak ve ve aradaki 1 milyar TL'Lik fark için çözüm aranacak.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da Riva'dan gelecek dev gelir yeni fikir ayrılıklarını ortaya çıkardı. Başkan Burak Elmas, Bankalar Birliği'ne mayısta yapılacak 300 milyon TL'lik ödeme için Riva projesinden gelecek parayı beklemek yerine 500 milyon TL ile sürecin tamamlanmasını istiyor.

Ancak bazı kulüp üyeleri, uzun vadede bu rakamın 1.5 milyar TL'yi bulabileceğini dile getirip Elmas'ın günü kurtarmak için bu adımı atmasına karşı çıkıyor. Elmas, önümüzdeki günlerde üyelerle online yapılacak toplantı sonrası ortaya çıkacak talebe göre Riva ve Florya konusuyla ilgili yeni yol haritasını çizecek. Yönetim, elindeki yetkinin bu konularda imza için yeterli olduğunu belirtirken camia içindeki bazı hukukçular genel kurulun şart olduğunu düşünüyor.

Riva ve Florya ile ilgili yaşanan fikir ayrılıklarından dolayı Başkan Burak Elmas'ın bu konuyu genel kurula getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BEKLENEN OLMADI SATIŞ YOK

Sarı-kırmızılı yönetim, devre arası transfer döneminde oyuncu satışından gelir elde etmeyi planlıyordu. Kerem, Marcao, Nelsson ve Mostafa gibi isimlerin bazı Avrupa kulüplerinin gündeminde olmasına rağmen ara transferde kulübe önemli bir teklif gelmedi. Luyindama'yı Al-Taawon'a kiralık gönderen sarı-kırmızılılar, Yedlin ve Diagne'nin kontratlarını feshetti. Babel ve Feghouli yine elde kaldı.