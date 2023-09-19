Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi macerası yarın başlıyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde grup heyecanı Kopenhag maçıyla başlıyor. Galatasaray, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın sahasında Danimarka’nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park’ta yapılacak maç saat 19.45’te başlayacak.

Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov’un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.

Süper Lig’de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke sıralamasından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Litvanya’nın Zalgiris, Slovenya’nın Olimpija ve Norveç’in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

A Grubu’nda Almanya’nın Bayern Münih, İngiltere’nin Manchester United ve Danimarka’nın Kopengah takımlarıyla mücadele edecek Galatasaray, “Devler Ligi”ndeki ilk maçına yarın çıkacak. “Cimbom” ilk hafta maçında taraftarı önünde Kopenhag’ı ağırlayacak.

Danimarka Süper Ligi’nde geçen sezon ipi önde göğüsleyen Kopenhag da Şampiyonlar Ligi’ne 2. eleme turundan girdi. Sırasıyla İzlanda’nın Breidablik, Çekya’nın Sparta Prag ve Polonya’nın Rakow takımlarını eleyen başkent temsilcisi, gruplara kaldı.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Galatasaray’da uzun süren bireysel programdan çıkan yeni transfer Wilfried Zaha’nın maç kadrosunda olması bekleniyor. Galatasaray’da ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Halil Dervişoğlu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON 16 RESMİ MAÇINDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 16 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor’a karşı 3-0 hükmen) kazandı. “Cimbom” bu sezon da 4’ü Trendyol Süper Lig, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Kopenhag ise 8. haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi’nde 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Danimarka temsilcisi, Şampiyonlar Ligi elemesinde de 4 galibiyet, 2 yenilgi gördü.

AVRUPA’DA SON 18 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV’ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12’si UEFA Avrupa Ligi, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 18 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

AVRUPA’DA 309. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Danimarka’nın Kopenhag takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 309. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 308 müsabakanın 111’inden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 413 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 453 gole engel olamadı.

17. KEZ GRUPLARDA YER ALACAK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 17. kez grup aşamasında mücadele edecek.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı. Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002’de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007 ile bu sezon eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

“Cim Bom”, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020’de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

DANİMARKA TEMSİLCİLERİNE KARŞI 5. SINAV

Galatasaray, daha önce Danimarka takımlarıyla 4 kez karşılaştı.

Kopenhag ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Randers ile UEFA Avrupa Ligi’nde karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Kopenhag ile 2013-2014 sezonunda yine UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşan Galatasaray, sahasında 3-1 yendiği rakibine deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Randers eşleşmesinde ise Galatasaray, 2-1 galibiyet ve 1-1 beraberlik aldı.

Danimarka temsilcisi ise Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 8 kez rakip oldu.

Galatasaray’ın yanı sıra Trabzonspor, Sivasspor ve İstanbul Başakşehir ile eşleşen Kopenhag, bunlardan 5’ini kazanırken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik gördü. (AA)