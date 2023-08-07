Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play off turundaki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda Play-Off'ta Molde FK - KI Klaksvik eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın Sloven ekibini geçmesi halinde eşleşeceği rakibi belli oldu.

Devler Ligi’nde ikinci ön eleme turunda Zalgris’i eleyen temsilcimiz bu kez 3. turda Olimpija Ljubljana’yı geçmek için mücadele edecek.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan çekimin ardından sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri belli oldu.

Galatasaray’ın Olimpija Ljubljana’yı elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde FK – KI Klaksvik eşleşmesinin galibi olacak.

Galatasaray – Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise İstanbul’da oynayacak.

İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

Klaksvik/Molde – Olimpija Ljubljana/Galatasaray

Slovan Bratislava/Maccabi Haifa – Young Boys

Royal Antwerp – AEK / Dinamo Zagreb

Rakow/Aris Limassol – Kopenhag/Sparta Prag

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