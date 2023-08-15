Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi Molde oldu

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı eleyen Galatasaray'ın play-off'taki rakibi Norveç ekibi Molde oldu.

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Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray ilk maçta deplasmanda 3 golle mağlup ettiği Slovenya temsilcisini İstanbul’da da mağlup etti ve adını play-off’a yazdırdı.

Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinin galibi ile oynayacak Galatasaray’da rakip belli oldu. İlk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olan Molde, sahasında ağırladığı Kİ Klaksvik’i uzatmalarda bulduğu golle 2-0 yıktı ve play-off’a yükselen takım oldu.

Molde’de uzatma bölümünde eski sarı kırmızılı Martin Linnes’in attığı gol takımını play-off turunda Galatasaray’ın rakibi yaptı.

Şampiyonlar Ligi play-off maçları 22-29 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.