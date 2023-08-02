Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde tur atlaması halinde rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu' nu geçmesi halinde karşılaşacağı rakip belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray, rakibini elemesi durumunda 3’üncü turda Olimpija Ljubljana ile eşleşecek.
Slovenya ekibi, 2’nci turda karşılaştığı Bulgaristan temsilcisi Ludogoretsi 1-1’lik ilk maçın ardından sahasında 2-1’lik skorla geçerek adını üst tura yazdırdı. Olimpija Ljubljana’ya turu getiren gol 90+2’nci dakikada geldi. Ludogorets ise 90+12’nci dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Sarı-kırmızılılar, rövanş maçında sahasında Litvanya temsilcisi Zalgirisi elemesi durumunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile play-off turuna kalabilmek için mücadele edecek.
Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. (DHA)