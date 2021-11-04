Galatasaray’ın seyirci kararı sonrası TFF’den açıklama

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçında stadyuma tam kapasite ile seyirci alma kararı sonrası TFF'den açıklama geldi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak olan Galatasaray, karşılaşmanın tam kapasite seyirciyle oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurmuştu ancak, bu talep reddedilmişti. Buna rağmen bir açıklama yayınlayan Galatasaray Kulübü, Lokomotiv Moskova maçında herhangi bir seyirci kısıtlamasına gidilmeyeceğini duyurmuştu.

TFF ise, Galatasaray’ın aldığı bu karar sonrası yazılı bir açıklama yaparak, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, Federasyonumuzun Galatasaray Spor Kulübü’ne seyirci alımı ile ilgili ceza vereceğine dair kamuoyunda yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle; söz konusu maç UEFA’nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA’dadır.

Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir.

Bilindiği üzere, Galatasaray Spor Kulübü 01.11.2021 tarihinde, 9 Kasımdan itibaren uygulanacak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararın 5 Kasım tarihine çekilmesi için başvuruda bulunmuştur.

Başvuruyu hemen gündemine alan TFF Sağlık Kurulu, yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Bilim Kurulu’nun çalışmaları, bilimsel veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları ve onayı ile, talimatla belirlenen 12-17 yaş grubunun aşı takviminin sona erme süresi de göz önünde bulundurularak, belirlenen 9 Kasım tarihinin değiştirilemeyeceğine dair Galatasaray Spor Kulübü’nü bilgilendirmiştir.

Bu kapsamda, TFF’nin ceza vereceğine dair değerlendirme ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.”