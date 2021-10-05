Galatasaray’ın stadyum isim hakkı anlaşması sona erdi

Türk Telekom ile Galatasaray arasındaki 11 yıldır süren anlaşma sona erdi. Taraflar sürenin uzatılmaması konusunda anlaşmaya vardı. Galatasaray, yeni isim hakkı anlaşması ile ilgili açıklama yaptı.

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Türk Telekom ile Galatasaray’ın 11 yıl süren Türkiye’nin ilk stadyum isim hakkı anlaşmasının süresi, 2020-2021 sezon sonu itibarıyla doldu. Taraflar, yeni bir uzatmaya gitmeme konusunda anlaştılar.

Galatasaray Kulübü, stadyum isim hakkı için yeni anlaşmanın kısa sürede açıklanacağı duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada “Kulübümüz ile Türk Telekom arasındaki stat isim sponsorluğuna ilişkin anlaşmamız sona ermiş olup, en kısa zamanda yeni stat isim sponsorluğumuz açıklanacaktır” denildi.

Galatasaray, ilk 10 yıl için yaklaşık 970 milyon TL, anlaşma bittikten sonra uzatılan 1 yıl için de 30 milyon TL kasasına koymuştu.

5 ŞAMPİYONLUK, 14 KUPA

Bu dönem, 5 şampiyonluk ve 14 kupayla, Türk spor ve Galatasaray tarihine damgasını vurdu. Türk Telekom, GSMobile ve akıllı stadyum gibi iş birlikleri ile Galatasaray taraftarlarına destek vermeye devam edeceğini duyurdu.

Galatasaray’ın coşkulu seyircisiyle zaferlere imza attığı Türk Telekom Stadyumu’nun isim hakkı sözleşmesi, Türk futbol tarihinde önemli anılar ve başarılarla yer edindi. Türk Telekom ve Galatasaray arasında 2010’da yürürlüğe giren ve 10 yıllığına imzalanan, ardından bir yıl daha uzatılan Türkiye’nin ilk stadyum isim hakkı anlaşması özelliği taşıyan pazarlama, reklam ve tanıtım haklarını kapsayan sözleşme sona erdi.

TÜRK TELEKOM STADYUMU’NDA 11 YILDA KUPALARA AMBARGO

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda geçirdiği 11 yılda, 5 şampiyonluk ve toplamda 14 kupa kazandı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumunda geçirdiği dönem içinde 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı. Türk Telekom Stadyumu’nda geçen 11 sezona ayrıca 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa sığdırıldı.

TÜRK TELEKOM STADYUMU’NUN UNUTULMAZLARI

Türk Telekom Stadyumu, açılışının yapıldığı 2011 yılından itibaren Galatasaray ve coşkulu Galatasaray taraftarı için ilklerin ve unutulmaz anların yaşandığı bir mekan oldu.

Türk Telekom Stadyumu’nun açıldığı yıl taraftarların yaptığı tezahürat, 131,76 dB ses seviyesine ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabına girdi ve bu rekor hala kırılamadı. Türkiye’de ilk kez 3 boyutlu naklen maç yayını da Türk Telekom Stadyumu’nda yapıldı.

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray’ın dünya devi futbol takımları karşısında gösterdiği başarılarla da hafızalara kazındı. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Juventus, Galatasaray-Real Madrid ve Galatasaray-Manchester United karşılaşmaları unutulmaz zaferler arasında yerini aldı.