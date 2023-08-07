Galatasaray’ın Tete planı!

Galatasaray Kulübü, menajerinin Tete önerisine temkinli yaklaşıyor ancak uzak da durmuyor. Hücum hattından bir ismin satılması halinde Brezilyalı genç yıldız için devreye girilecek.

Mesut YILDIRIM

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Zaha, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi kanat hücumcularına sahip Galatasaray'ın gündemindeki yeni isim Tete… Shakhtar Donetsk ile kontratını feshedip boşa çıkmak isteyen, bu süreçte İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile de birden fazla defa görüşen Brezilyalı genç yetenek artık Cimbom için de ciddi bir aday. Sarı-kırmızılı kulübün gündemine menajerinin önerisiyle gelen bu futbolcu için acele edilmiyor ancak tepkisiz de kalınmıyor.

UKRAYNA’DAN AYRILMAK İSTİYOR

Yönetimin planı belli. Galatasaray, elindeki değerleri yüksek fiyatlara satması halinde alternatif olarak görülen Tete ile resmi görüşmeler başlayacak. Gremio'dan 2019'da 15 milyon Euro karşılığı Shakhtar'a gelen sambacı, Lyon ve Leicester'da kiralık oynadı. Beklentilerin yüksek olduğu bu futbolcu, savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmak istiyor. Shakhtar kulübü, Tete'nin izinsiz gitmesi halinde haksız fesih davası açacağını kısa süre önce açıklamıştı.

TALEBİ ASTRONOMİK

Tete’ye kulüp arayan menajeri oyuncusu için astronomik bir fiyat biçmişti: 6 milyon Euro garanti ücret, 10 milyon Euro imza parası ve sonraki satıştan yüzde 30 pay… Galatasaray oyuncunun maliyetini ve hukuki durumunu araştırıyor. Eğer uygun bulunursa resmi temasa geçilecek.

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