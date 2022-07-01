Galatasaray’ın transfer planı! 3 milyon euroya…

Galatasaray'ın dış transferdeki sıra dışı planı! Maaş limiti 3 milyon euro, 4 yabancı bedava...

Mesut YILDIRIM

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Yeni hocası Okan Buruk yönetiminde sezonu açan ve çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray, dış transferde Abdülkerim Bardakçı dışında takviye yapabilmiş değil. Ancak Buruk'un özellikle istediği kilit bazı bölgeler için arayış devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların sıra dışı transfer planlarından birine SÖZCÜ ulaştı. Cimbom'un yerli oyuncular için herhangi bir üst limit belirlemediği, yabancılar için ise farklı bir plan yürüttüğü öğrenildi.

Buna göre sarı-kırmızılı yönetim, kulüpleri ile sözleşmeleri biten ve bonservisleri elinde olan, maaş yükü ise bütçeyi fazla zorlamayacak oyuncuların peşinde. Dün (30 Haziran 2022) itibariyle boşa çıkan çok sayıda oyuncu arasında Pogba, Bale ve Süle gibi dünyaca ünlü yıldızlar da yer alıyor.

Denayer, Aurier, Xeka ve Witsel gibi isimler ise Galatasaray'ın aradığı ve kulüp ekonomisine uyacak tipte oyuncular olarak dikkat çekiyor. Menajerler aracılığıyla görüşmeler sürüyor.

ORTA SAHAYA JOAO PEDRO, FORVETE…

Galatasaray’ın Cagliari'ye Joao Pedro için 7 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenildi. 30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan; 10 numara ve forvet oynuyor. Bonservisi elinde olan 22 yaşındaki Norveçli forvet Erik Botheim'a da 2 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası teklifi ile beklemeye geçildi.

GALATASARAY’DA SAVUNMAYA TÜRK DUVARI

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da savunma için ağırlıklı olan yerli oyunculara ağırlık verilmesi dikkat çekiyor. Stopere Abdülkerim Bardakçı takviyesi yapan sarı-kırmızılılar, assuolo ile stoper Kaan Ayhan ve sağ bek Mert Müldür için pazarlıklarına devam ediyor. Sağ bek için düşünülen bir diğer isim de Onur Bulut. Sol bek olarak da Van Aanholt'un yedeği olarak Ömer Bayram kullanılacak.

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