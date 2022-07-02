Galatasaray’ın transferde Erik Botheim çıkmazı! Ceza korkusu…

Galatasaray dış transferde hareketlendi, iki genç oyuncu ile anlaştı. Krasnodar ile yollarını ayıran 22 yaşındaki Norveçli forvet de bitmek üzere. Hukuki sorunlar çözülünce imzalar atılacak.

Mesut YILDIRIM

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Aslan, Abdülkerim Bardakçı'dan sonra ikinci takviyesini de savunmaya yaptı. Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın transferini açıkladı. Eski kulübü Altay da “16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen profesyonel futbolcumuz, evladımızın transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağlanmıştır” diyerek genç sol beke teşekkür etti.

Kazımcan da 10 yaşında girdiği Altay camiasına “Büyük Altay her zaman en üst ligleri hak eder ve kısa zamanda oraya gelecektir” diyerek ve hellallik isteyerek veda etti. Genç oyuncu geçen sezon 23 Süper Lig maçında forma giymişti.

FORVETE ‘VİKİNG’ TAKVİYESİ

Cimbom’da sırada Erik Botheim var. 22 yaşındaki Norveçli forvet, Rusya'nın durumu nedeniyle Krasnodar ile sözleşmesini feshetti.

Ancak imza parası ve maaş konusunda sıkıntılar var. Sarı-kırmızılı yönetim bu konuda hukuki araştırmalar yapılıyor. FIFA nezdinde sıkıntıya düşülmemesi için, oyuncunun durumu gözden geçiriliyor. Hukukçular, yönetmelik dışı imzanın cezasının 20 milyon Euro'yu bulabileceği görüşünde. Olumlu görüş alındığı an, geçen sezon 14 maçta 7 gol, 6 asistle oynayan Botheim'e imza attırılacak.

TALISCA İPTAL

Galatasaray’da Talisca transferi rafa kaldırıldı. Al Nassr'dan yılda net 8 milyon Euro kazanan ve mutlu olan Breziyalı orta saha oyuncusundan vazgeçildi. Cimbom'da maaş limitinin 3 milyon Euro olarak sınırlandığı öğrenildi.