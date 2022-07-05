Galatasaray’ın transferdeki gözdesi Joao Pedro için Cagliari’den açıklama!

Galatasaray'ın transfer etmek için uğraştığı Joao Pedro hakkında Cagliari Teknik Direktörü Roberto Muzzi'den açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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İtalya Serie B takımlarından Cagliari’nin yeni teknik direktörü Roberto Muzzi, Galatasaray’ın transfer etmek istediği Joao Pedro’nun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Transfer konularına fazla değinmek istemediğini söyleyen Muzzi, “Bu konuda fazla bir şey söylemeyeceğim. Capozucca (Cagliari Sportif Direktörü) bununla ilgileniyor. Joao Pedro bizim için önemli bir oyuncu. Transfer konusunda neler olacağını göreceğiz. Bizimle idmanlara çıkıyor. Onu motive ve istekli gördüm. Hem bizim hem de onun için uygun bir çözüm bulacağız” ifadelerini kullandı.

10 numara ve forvet pozisyonlarında oynayabilen 30 yaşındaki Joao Pedro için Cagliari kulübü 7 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray’ın 3 milyon euro’luk bir teklif yaptığını söylemişti. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.