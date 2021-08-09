Galatasaray’ın Victor Nelsson transferinde eşi benzeri görülmemiş yöntem!

Galatasaray, Danimarkalı stoper Victo Nelsson'un transferini farklı bir ödeme yöntemiyle bitirdi. Kopenhag’a toplamda 7 milyon Euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, bu parayı 4 yıla yaydı. 22 yaşındaki futbolcu, birkaç gün içinde Türkiye’ye gelecek.

MESUT YİLDİRİM

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Galatasaray, Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson'un transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki genç futbolcu için Kopenhag ile yapılan anlaşma benzerine rastlanmayacak cinsten oldu.

Galatasaray, 7 milyon Euro'yu 2025 yılına kadar ödeyecek. 4 yıl içinde her ay ödeme yapacak olan sarı-kırmızılılar, maddi anlamda yaşanacak olası sıkıntının önüne geçti. Yıllık 800 bin Euro alacak alan 22 yaşındaki futbolcu, son pürüzler giderilince ardından İstanbul'un yolunu tutacak.

Nelsson, geçen sezon Kopenhag formasıyla en fazla top uzaklaştıran isim. Sahipsiz alanda top kazanmada da zirvede olan genç Danimarkalı, kadro rotasyonunda önemli yer edinecek.

CİMBOM’A POLONYALI KANAT

Aslan’ın İngiltere'de Derby County forması giyen Polonyalı kanat forvet Kamil Jozwiak'la görüştüğü ortaya çıktı. Geçen sezon 43 maçta 1 gol, 3 asist üreten Jozwiak için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu, son kararı Derby'nin hocası Wayne Rooney'nin vereceği öğrenildi.