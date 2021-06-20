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Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas’tan ‘Fatih Terim’ açıklaması

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teknik direktör Fatih Terim'in yarın Florya'da idmana çıkacağını açıkladı.

Güncellenme: 18:20, 20/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas’tan ‘Fatih Terim’ açıklaması

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim’in yarın takımın başında olacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elmas, şu ifadeleri kullandı; “Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya’da idmanlara başlayacak. Galatasaray’ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim’dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız.”

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Yayınlanma Tarihi:18:14,