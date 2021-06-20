Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas’tan ‘Fatih Terim’ açıklaması

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim’in yarın takımın başında olacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elmas, şu ifadeleri kullandı; “Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya’da idmanlara başlayacak. Galatasaray’ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim’dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız.”

Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya’da idmanlara başlayacak.

Galatasaray’ın teknik direktörü Galatasaraylı @fatihterim‘dir.

Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız — Burak Elmas (@burakelmas_tr) June 20, 2021