Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul’da

Galatasaray’ın Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Inaki Pena İstanbul’a geldi.

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Galatasaray'da kaleci arayışları son buldu. Fernando Muslera’nın sakatlığında istenilen performansın çok uzağında kalan Fatih Öztürk ve İsmail Çipe’den memnun olamayan Galatasaray, Barcelona’dan Inaki Pena ile anlaştı.

Sarı-kırmızılılar, Dortmund’da forma giyen Roman Bürki ile anlaşmaya varmış ancak 31 yaşındaki file bekçisinin son anda masadan kalmasının ardından daha önce de gündeme gelen Pena’ya yöneldi. Barcelona'da forma giyen İspanyol kaleci Inaki Pena ile kiralık olarak anlaşma sağladı. 22 yaşındaki kaleci gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. İspanya’nın Barcelona şehrinden uçağa binen Pena, İstanbul’a indi. Pena daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Katalan kulübüne kiralama ücreti ödemeyecek. Sözleşmeye satın alma opsiyonu da koyulmayacak ve 22 yaşındaki İspanyol kaleci sezon sonunda Barcelona’ya geri dönecek.

Inaki Pena, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

2018 yılından bu yana Barcelona B Takımı’nın kalesinde bulunan Pena, 63 maçta forma giyip 22 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.

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