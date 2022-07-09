Galatasaray’ın yeni lideri… Mourinho övgü yağdırmıştı

Galatasaray, Selçuk İnan'ın boşluğunu iki yıl sonra Sergio Oliveira ile doldurdu.

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Galatasaray, 2020 yazında futbolu bırakan Selçuk İnan'ın yerini 2 yıl sonra bir Portekizli ile doldurdu. Sergio Oliveira, 4 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı giyerken orta alanda, Teknik Direktör Okan Buruk'un saha içindeki beyni olacak.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile birlikte İstanbul'a gelen 30 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Portekizli yıldız, birkaç günlük iznin ardından Galatasaray’ın Avusturya'daki kampına dahil olacak. Bu transfer için Porto'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusuna da sezon başı 2.4 milyon Euro garanti maaş artı başarı primleri verecek.

Portekiz Milli Takımı'nın formasını 18 kez terleten Sergio Oliveira; Selçuk İnan gibi iki yönlü orta saha (8), ön libero (6) ve forvet arkası (10) oynayabiliyor. Oyun zekası ile öne çıkan, güç konusunda sıkıntılar yaşayan deneyimli oyuncu, tıpkı Galatasaray’ın eski kaptanı gibi gol ve asist katkısıyla da dikkat çekiyor.

MOURINHO: KENDİM ALIR GELİRİM

Geçen sezonun ikinci yarısını Roma'da geçiren deneyimli vatandaşı için, İtalyan kulübünün hocası Jose Mourinho “Porto eğer bir daha kiralamak isterse, kendim alır gelirim! Saha içi ve dışındaki prensiplerimizi, engellerle nasıl yüzleştiğimizi iyi biliyor. Takımın geri kalanına, verdiğimiz mesajı anlamaları için örnek oldu. Gerçek bir takım oyuncusu. Yaptıklarına minnettarım” demişti.

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon olan Roma'nın formasını toplam 21 maçta giyen Sergio Oliveira, 3 gol ve 1 asist üretmişti.