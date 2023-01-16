Galatasaray’ın yeni Melo’su: Lucas Torreira

Felipe Melo'nun ayrılığından sonra benzer tipte orta saha oyuncusunun hasretini çeken Galatasaray, sezon başında transfer edilen Lucas Torreira ile bu özleme son verdi. Uruguaylı futbolcu, performansıyla yeniden Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, Felipe Melo'dan sonra aradığı ön liberoyu nihayet buldu! İngiliz devi Arsenal'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Lucas Torreira, Cimbom'un bu sezonki en kilit isimlerinden biri oldu.

Uruguaylı yıldız, son Hatayspor maçında da sahanın en iyisi olarak dikkat çekti. Ofansif katkısı olmayan ancak defansif anlamda takıma büyük güç katan Torreira, Avrupa'nın da yeniden dikkatini çekti.

İspanyol devi Valencia'nın, 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 16 maça çıkan ve 1 asist yapan savunmacı orta saha, Süper Lig’de oynadığı 15 maçta takımın omurgasını oluşturdu.