Galatasaray’ın yeni sezon umutları: Okan Kocuk, Emre Akbaba, Yunus Akgün

Galatasaray'ın kiralıktan dönen yıldızları, yeni sezon öncesi umut veriyor. Gittikleri takımlarda önemli performanslar gösteren üç Aslan, yerli sınırıın artacağı gelecek yıl takımın ana parçaları olmaya aday...

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da sezonun bitmesiyle pek çok isim takıma geri dönme hazırlığında. Ozornwafor, Luyindama, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Jesse Sekidika bunlardan bazıları. Ancak camia üç ismin heyecanını yaşıyor: Okan Kocuk, Emre Akbaba ve Yunus Akgün…

Okan, Süper Lig'de 32 maça çıktı, 9 maçta kalesini gole kapattı, 4 penaltı kurtardı. 27 yaşındaki file bekçisi Muslera ile forma rekabeti verecek. Emre, lig ve kupada 38 maçı çıkıp 13 gol attı, 6 asist yaptı. En parlak performansa imza atan isim ise Yunus'tu.

Genç kanat oyuncusu Adana DS formasıyla tüm kulvarlarda 38 maçta 9 gol-12 asiste imza attı. İlk 11'deki yerli sayısının artacağı gelecek sezon bu üç futbolcunun takımda önemli bir yer edinmesi bekleniyor.

Domenec Torrent de özellikle Emre ve Yunus'u gelecek sezon takımda göreceğini söylemişti.