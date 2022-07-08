Galatasaray’ın yeni transferi Sergio Oliveira İstanbul’da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı yeni transferi Sergio Oliveira'nın uçağı İstanbul'a iniş yaptı.

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Galatasaray, Porto’da forma giyen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı. Yeni sezonda orta saha kurgusunu değiştirmeyi hedefleyen Galatasaray ilk hamlesini yaptı.

Sarı kırmızılılar 30 yaşındaki futbolcu Sergio Oliveira’yı Porto’dan 4 milyon Euro karşılığında transfer etti. Yerli transferde önce Abdülkerim Bardakcı'yı daha sonra da Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray’da sıradaki imza Sergio Oliveira’nın olacak.

30 yaşındaki Portekizli futbolcu, özel uçakla İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden çıkış yapan Oliveira daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Oyuncunun sağlık kontrolleri sonrası transfer resmiyet kazanacak.

22 MAÇTA GÖREV ALDI

Sergio Oliveira kariyerinde Porto dışında, Beira-Mar, Mechelen, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da geçiren Portekizli futbolcu, 22 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oliveira, Roma ile ayrıca geçtiğimiz sezon ilk defa düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon oldu.