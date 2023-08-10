Galatasaray’ın yeni transferi Tete çok farklı

Galatasaray, Rashica derken Tete'yi aldı. 23 yaşındaki futbolcu, tipik bir Brezilyalı kanat oyuncusundan daha farklı...

Mesut YILDIRIM

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Bu yaz döneminde Fenerbahçe'nin gündemindeyken Galatasaray'a transfer olan ikinci oyuncu, Tete oldu. Wilfried Zaha gibi Tete'nin de bir sağ kanat olması dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı hukukçular, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı gerekçe gösterip Shakhtar ile kontratını fesheden Brezilyalı yıldızın sözleşmesini ve FIFA'nın ilgili yönetmeliğini incelerken ekstra görüş de aldı, transferde bir sorun olmadığına karar verdi. Takımla birlikte Ljubljana'da olan Kulüp Doktoru Yener İnce'nin sağlık kontrolleri için dönüşü de beklendi. İmza bu yüzden gecikti.

TAKIM SAVUNMASINA DA DESTEK VERİYOR

23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu; 2 buçuk yıl vadeli 3 milyon Euro imza parası ve sezon başına 2.8 milyon Euro maaşla 4+1 yıllığına Aslan olacak.

Avrupa futbol otoriteleri, en büyük sorunu istikrar olan Tete'yi çok yetenekli bir oyuncu olarak tanımlıyor. Sol ayaklı bir sağ kanat oyuncusu olduğu için üretkenliği ile ön plana çıkan sambacı, geniş alanda oynamayı ve top sürmeyi çok seviyor. Diğer Brezilyalı kanat oyuncularının aksine takımına defansif yönden de katkı veren Tete'nin geçen sezon maç başına 1.2 top kapması dikkat çekiyor.