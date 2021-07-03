Galatasaray’ın yeni yatırımı Rotterdamlı Abdou Harroui!

Transferlerde ‘scout' ekibinden yoğun şekilde yararlanan Galatasaray, yeni hedefini belirledi: Abdou Harroui…

Hollanda'da Sparta Rotterdam formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılılar uzun vadeli planlar yapıyor. ‘Scout' ekibinin önerisi olan Harroui'nin transferi, takımda gelişim sağlaması ve uzun vadede yüksek bir bonservis bedeliyle satılması üzerinde duruluyor.

Kulübü ile kontratı sezon sonunda bitecek yetenekli futbolcu için 3 milyon Euro dolayında bir teklif yapılması planlanıyor.

Hollanda U21 Takımı forması giyen Abdou Harroui, 6-8 numara ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Geçen sezon 32 maçta 6 gol-3 asistle oynayan ve kariyer performansını yakalayan Hollandalı futbolcu, kulübünün sözleşme uzatma tekliflerini reddetmişti.

İlginizi Çekebilir Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi için Burak Elmas devrede

MARIO RUI MASADA

Cimbom, sol beke Napoli'den Mario Rui için görüşmelerini sıklaştırdı. İtalyan medyasında 30 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro teklif edildiği yazılsa da Galatasaray'ın bu transferi çok daha düşük bir rakama bitirmeye çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Portekizli futbolcunun menajerinin Türkiye'ye geldiği ve yönetimle masaya oturacağı iddia edildi. İtalya Serie A'da 171 maçı çıkan Rui, 3 gol attı.