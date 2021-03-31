Galatasaray’ın yeni yuvası

Sözcü’nün ilk duyurduğu Kemerburgaz arazisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Galatasaray, Enerji Bakanlığı tarafından ruhsatı iptal edilen madencilik firmasının tahliye işlemleri bitme aşamasına gelmesi üzerine Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yeni adresi konusunda fikir birliğine vardı. Sarı-kırmızılılar, Büyükçekmece ve Kemerburgaz seçenekleri arasında Kemerburgaz'da yeni tesisleri yapma kararı verdi. TT Stadı'na yakın oluşu bu tercihte önemli bir faktör oldu.

Metin Oktay adıyla sarı-kırmızılıların yeni kamp yeri Kemerburgaz olacak. Yeni tesisler iki yıl içinde hazır hale getirilecek.