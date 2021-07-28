Galatasaray’ın yenileri tribünde

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynadığı karşılaşmayı sarı-kırmızılı takımın yeni futbolcuları da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan takip etti.

Yeni transferler Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau'nun yanı sıra kadroda olmayan Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz da müsabakayı tribünden izledi.

ATİBA DA TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson, Galatasaray-PSV karşılaşmasını tribünden takip etti. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray ile PSV Eindhoven, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelirken, Beşiktaş'ın Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson da mücadeleyi tribünden takip etti. 2010-2013 yılları arasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın formasını giyen ve 2013 yılında Beşiktaş'a transfer olan Atiba, eski takımını unutmadı ve PSV'nin Galatasaray ile oynadığı mücadelede tribündeki yerini aldı.