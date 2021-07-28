Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Galatasaray’ın yenileri tribünde

Galatasaray ile PSV arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau tribünden izledi.

Güncellenme: 22:40, 28/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’ın yenileri tribünde

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynadığı karşılaşmayı sarı-kırmızılı takımın yeni futbolcuları da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan takip etti.

Yeni transferler Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau'nun yanı sıra kadroda olmayan Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz da müsabakayı tribünden izledi.

ATİBA DA TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson, Galatasaray-PSV karşılaşmasını tribünden takip etti. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray ile PSV Eindhoven, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelirken, Beşiktaş'ın Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson da mücadeleyi tribünden takip etti. 2010-2013 yılları arasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın formasını giyen ve 2013 yılında Beşiktaş'a transfer olan Atiba, eski takımını unutmadı ve PSV'nin Galatasaray ile oynadığı mücadelede tribündeki yerini aldı.

Atiba Hutchinson Başakşehir Beşiktaş Fatih Terim Galatasaray Hollanda PSV Şampiyonlar Ligi transfer UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi