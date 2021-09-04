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Galatasaray’ın yerli kaleci hamlesi: İrfan Can Eğribayat

Galatasaray, yerli kaleci transferi için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, Göztepe'nin 23 yaşındaki eldiveni için 2 milyon Euro+1 oyuncu teklifini yaptı. 8 Eylül'e kadar transferin bitirilmesi planlanıyor.

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Galatasaray’ın yerli kaleci hamlesi: İrfan Can Eğribayat

Galatasaray’da transfer dönemi kapanmadı. Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera'nın formsuzluğu ve yedek kalecilerin ise yeterli seviyede olmaması nedeniyle Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'a yöneldi. Cimbom, Göztepe'nin 23 yaşındaki kalecisi için 2 milyon Euro artı bir oyuncu takası teklifinde bulunurken İzmir ekibinin 2.5 milyon Euro artı takas istediği belirtildi. Yönetim, 8 Eylül'e kadar aradaki pürüzleri giderip İrfan Can transferini noktalamaya çalışacak.

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