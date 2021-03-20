Galatasaray’ın yıldızı DeAndre Yedlin özür diledi

Galatasaray’ın devre arasında Newcastle United’dan kiraladığı sağ bek DeAndre Yedlin, 4-3 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçıyla ilgili paylaşım yaptı.

Rizespor’un üçüncü golünü bulduğu penaltıya sebebiyet veren ve sonrasında kırmızı kartla oyundan atılan ABD’li futbolcu, Instagram hesabından özür diledi.

Galatasaray’ın maçtaki ilk golünü atan ve sarı kırmızılı formayla ilk kez gol atan futbolcu şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray’daki ilk golümü attığım gecenin daha farklı tamamlanmasını isterdim ama maalesef hiç arzu etmediğimiz bir son yaşadık. İçinde bulunduğum penaltı pozisyonu ve takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm ve herkesten özür diliyorum. Sezon sonuna kadar tüm gücümüzle mücadele edip, taraftarlarımıza hak ettikleri mutluluğu yaşatmak için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

Bu gönderiyi Instagram’da gör ROSELLE (@yedlinny)’in paylaştığı bir gönderi